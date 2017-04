Saarte ühisruum

Hiiumaa populaarsemate turismiobjektide külastajate arv on muljetavaldavalt suur. Nii näiteks on Sääretirbi külastajate arv viimasel viiel aastal olnud vahemikus 25 000–35 000 külastajat aastas, Tõrvanina telkimisalal käib keskmiselt 18 000–31 000 külastajat aastas. Saare auväärseimat vaatamisväärsust Kõpu tuletorni, mis avatud 15. maist 15. septembrini külastas mullu 22 000 turisti. Esimest suve külastuskeskusena avatud Suuremõisa lossi leidis mullu üles 6000 külastajat.

Üleeile jõudis Leigrile seltsiks teine uus suur parvlaev Tiiu, maikuus on liinile tulemas parvlaev Soela.

Teada on, et mitme saare kooskülastus on välisturistide jaoks vägagi atraktiivne teenus, kuid selle võimaluse loomisel on äärmiselt oluline laevaühenduste stabiilsus. Näiteks tegi üks Saaremaa turismifirma paar aastat spaakülastajatele sõite Hiiu saarele, kuid pärast seda kui paaril korral Triigi-Sõru liini laev ei väljunud, lõpetas katsed kaht saart turismipaketiks kokku siduda. Mida sa ikka teed nende 40 turistiga kui kokkulepitud reis ära jääb.

Ühendus mandrimaaga peaks sellest suvest uuel tasemel olema nagunii. Loodetavasti muudavad uus parvlaev Soela ja uuendatud sadamad nii Sõrul kui Triigis kindlamaks ka ühenduse kahe saare vahel.

Hiiu Lehe arvates annaks meie turismile veelgi hoogu juurde nn saarte ühisruum, kus saarlased tooks spaakülastajaid Hiiu saarele ringi vaatama ja hiidlased oleksid oodatud sisekliendid talvel tühjavõitu spaadesse.

