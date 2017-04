Saarlased tahaks lennata hommikul varem

Tallinna lennujaama tegevjuhiga kohtunud Saaremaa esindajad leiavad, et lendude täituvust Kuressaare­–Tallinna liinil kasvataks see, kui lennud toimuksid sobivamatel ehk varasematel aegadel. Näiteks toodi, et lennukiga tööpäeva hommikul kella 10ks Tallinna koosolekule praegu ei jõua.

Koosolekul osalesid Tallinna lennujaama tegevjuht Piret Mürk-Dubout, riigikogu liige Kalle Laanet, Tallinna lennujaama nõukogu esimees Margus Puust, Saaremaa ette­võtjate liidu juhatuse liige Terje Nepper, Saare maavanema ülesannetes maasekretär Jaan Leivategija ja Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang.

Leivategija andis ülevaate lennuliiklusest Tallinna–Kures­saare–Tallinna liinil möödunud aastal ja selle aasta esimestel kuudel, tuues välja ka lendude täituvuse. Selgub, et kui muudel päevadel on lennukis keskmiselt viis–kuus vaba kohta, siis reedel ja esmaspäeval ei pruugi kõik soovijad lennukile kohta saadagi.

Transaviabaltika teenindab Tallinna–Kärdla–Tallinna ja Tallinna–Kuressaare–Tallinna liini ühe lennukiga ning see tähendab, et ühe reisi aeg on sõltuvuses teisest.

Arupidamisel tõdeti, et hommikusi lende pealinna suunal ehk siis lendude sõiduplaani muutmist on korduvalt arutatud nii ministeeriumi kui Hiiu maavalitsusega, kuid hiidlased oma lennuaegu hilisemaks muuta ei soovi.

Seda, et lendude graafik praegu Hiiumaa inimestele sobib, kinnitas maakonnalehele ka Hiiu maavanem Riho Rahuoja. Samas nentis maavanem, et Kärdla lennuväli on kõige kehvemas seisus regionaalne lennuväli ning maavalitsus taotleb riigi abi Kärdla lennujaamale uute maandumisseadmete ostuks, mis võimaldaksid lennukitel maanduda ka halbade ilmastikuolude korral.

Saarlased loodavad, et järgmisel aastal võiks neil siiski lende rohkem olla. Kuressaare linnapea Madis Kallas nentis, et teenusemahu kasv eeldab ka hankelepingu maksumuse kasvu, kuid samas on valitsuse esindajad öelnud, et põhimõtteliselt on valmisolek toetada lennuliikluse korraldamist alates 2018. aastast täiendavate rahaliste vahenditega.

“Kuna uus hange on plaanis välja kuulutada juba tuleva aasta suvel, siis lepiti ühiselt kokku ka see, et Saaremaa ettevõtjate liidu initsiatiivil esitatakse juba lähiajal Saare­maa-poolsed soovid hanketingimuste kohta,” lisas Kallas.

