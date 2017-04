Rebasemäe tööstusala kasvab kiires tempos

erakogu

Harda Roosna

Kaks ettevõtlikku hiidlast rajavad kunagise Paluküla rebasekasvatuse asukohale pelletitehast, samasse piirkonda on kerkimas veel kaks ette­võtet.Üks pelletitehase rajajatest, Rasmus Põial ütles, et mõte elavdada saare puiduturgu ja hakata puitu ka kohapeal väärindama, tekkis paar aastat tagasi. Alguse sai see tööpakkumisest hakata selliseid tehaseid valmistama kui “võtmed kätte” lahendust. Mõte arenes aga kiirelt edasi ning tekkis soov rajada selline tehas ka Hiiumaale. Koostöös OÜga Procon on idee suudetud ellu viia ja n-ö pilootprojektina ehitatud tehas on praktiliselt valmis.





Kaks ettevõtlikku hiidlast rajavad kunagise Paluküla rebasekasvatuse asukohale pelletitehast, samasse piirkonda on kerkimas veel kaks ette­võtet.Üks pelletitehase rajajatest, Rasmus Põial ütles, et mõte elavdada saare puiduturgu ja hakata puitu ka kohapeal väärindama, tekkis paar aastat tagasi. Alguse sai see tööpakkumisest hakata selliseid tehaseid valmistama kui "võtmed kätte" lahendust. Mõte arenes aga kiirelt edasi ning tekkis soov rajada selline tehas ka Hiiumaale. Koostöös OÜga Procon on idee suudetud ellu viia ja n-ö pilootprojektina ehitatud tehas on praktiliselt valmis.

Sildid: paluküla, pelletitehas, Rasmus Põial