Rahvas on rääkinud

Pühalepa ja Emmaste elanikud on näidanud oma tahet mitte ühineda üheks omavalitsuseks, Hiiu valla elanikud, et neil on üsna ükskõik.

Hiiu valla kodanike kolmeprotsendiline osalus ühinemis­hääletusel on vaid tsipa suurem kui sügisesel küsitlusel. Toona uuriti, mida vallakodanikud arvavad Hiiu valla ja Käina valla ühinemisest.

Tollal avaldati arvamust, et elanikud ei ütle oma arvamust välja, kuna valitsus on ühinemise sundliitmise kujul sisuliselt ette ära otsustanud.

Seetõttu on lugupidamist äratav, et Pühalepas ja Emmastes tulid inimesed vähemalt välja ja püüdsid saata sõnumit, et tahaksid jätkata iseseisva vallana.

Volikogudele pole rahva arvamus küll siduv, kuigi näiteks Pühalepa vallajuhid on öelnud, et hääletavad nii, nagu vallakodanikud soovivad.

Teisalt on eriti taunitav kui poliitikud on jaganud nende omavalitsuste juhtidele katteta lubadusi ja peagi selgub, et kogu pingutus oli asjata ning sundliitmine tuleb ikka.

Inimesed võõrduvad poliitikast seda enam, mida vähem nende hääl loeb ja mida rohkem neile jagatakse katteta lubadusi.

Muidugi võib mõni optimist madalat osalusnumbrit tõlgendada ka nii, et need, kes hääletama või valima ei tule, on oma juhtide tegemistega igati rahul.

Sügiseste kohalike omavalitsuste valimistel osalenud elanike number saab olema lakmus­paber, kas hiidlased hoolivad kohalikust poliitikast või mitte.

13. aprill 2017