Orienteerumishooaeg algab!

Harda Roosna

Orienteerumisneljapäevakute sarjal saab tänavu täis 40 aastat – 14. juulil 1977 toimus esimene neljapäevak Kärdlas Põllumäel. Neljapäeva­õhtused orienteerumisvõistlused on regulaarselt toimunud igal aastal, eelmise hooaja lõpuks kokku 869 korral. Aktiivsemad osavõtjad läbi aastate on olnud Arvo-Jüri Rist, Helve Rakkaselg, Toomas Mast, Heini Koppel, Tiit Kerves, Ene Leht, Raivo Leht, Eda Tärk ja Peedo Pihlamägi.algab tänavune hooaeg Jüriöö jooksuga Käinas. Start Käina ujula juures kell 21.30. Enne seda, alates kella 20st tutvustab Käina spordikeskuse juhataja Hannes Maasel meile maja ja keskuse tegemisi. Kõigile osalejaile on ujula ja saunade kasutamise võimalus tasuta. Ootame kõiki osalema!kutsume suuri ja väikeseid spordisõpru kell 17.30 Kärdlasse Mängude maja juurde, et teha tutvust orienteerumisega. Treener Anu Saue tutvustab koos treeninggrupi noortega orienteerumise algtõdesid, koos minnakse maastikule ja on loodud võimalus läbida lühike nööri­rada.alustame neljapäevakut Palu­külas suusaraja alguses. Start on avatud kella 17.30st kuni kella 19ni.saab teoks üleeestiline orienteerumispäev, mis meil peetakse Laukal.Ette olgu öeldud veel, et hooaja lõpus loosime aktiivsemate osalejate vahel välja jooksujalanõud ASilt Sportland. Loosimisel osalevad ühe loosiga need, kellel stardi­kordasid 12–14, kahe loosiga need, kes startinud 15–17 korda, kolm loosi saavad 18–20 korda startinud ning need, kes osalenud 21–22 korda, saavad neli loosi. Iga kord läheb loosi ka kolm magusat auhinda lastele. Täpsema teabe ja tulemused leiab Hiiumaa orienteerujate klubi kodulehel www.hok.eeTänavu toetab päevakute korraldamist riigimetsa majandamise keskus ja tänu sellele saame Eesti orienteerumis­liidult erinevat varustust neljapäevakute paremaks läbiviimiseks.Sel aastal on klubil vastutusrikas ülesanne korraldada Eesti meistrivõistlused pikal rajal. Meistrivõistlused peetakse 23. septembril Kõpus, päev hiljem, 24. septembril toimub Kõpus 56. Hiiumaa karikavõistlus. Nendeks võistlusteks kaardistab Toivo Saue Kõpus uut maastikku ja uuendab olemasolevat kaarti.Jätkuvalt on klubi töös oluline noorte toetamine. Noored orienteerujad Eliise Kesküla, Siiri Talts ja Kustu Künnapas on arvatud Eesti koondise kandidaatideks ja osalevad koondise ettevalmistus­laagrites.Rahvusvahelise kooli­spordiliidu maailmameistrivõistlused toimuvad aprillis Itaalias, kus stardivad Eesti eest ka Eliise Kesküla, Siiri Talts ja Helena Maripuu. Koos treener Anu Sauega ootame noortelt Itaalias edukaid starte.Eda TärkHOK