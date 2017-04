Nööbist kinni

Riho Rahuoja

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) teatas, et neile kuuluvates metsades algab 15. aprillist raierahu. Hiiumaal tuli teateid, et lage­raie käib Hiiumaal RMK metsades vähemalt kahes kohas Tahkunas ja Puskis. Raierahu kestab ornitoloogide hinnangul niigi liiga lühikest aega, miks siis siin saarel ei saa sellest kinni peetud?Vastab RMK Edela regiooni juht Aivar Laud: “Jah, nimetatud kohtades toimuvad RMK korralised raietööd. Tahkunas veame raiutud lageraielankidelt puid kokku ja Puskis teeme lageraiet kahes kvartalis: PU158 eraldis 4, pohla kasvukohatüüp, pindala 4,1 ha ja PU159 eraldis 8, pohla kasvukohatüüp, pindala 2,9 ha. Tegu on metsa­tüüpidega, kus raie on ka raierahu ajal lubatud, ka pressiteates oli nii kirjas. Nimelt sätestab RMK kevadsuviste raiete strateegia ehk dokument, mis on aluseks raierahule ning koostatud keskkonna­organisatsioonide nõu­annete kohaselt, et lindude pesitsusperioodil lubatakse RMKs raieid ainult alusmetsata puhtpuistutes. Need on pohla, kanarbiku, sambliku kasvukohatüübid, kus alusmetsas võivad esineda vaid üksikud puud-põõsad ning kus pesitsevaid linde on väga vähe. Lisaks tehakse raierahu perioodil metsa­patoloogi otsuse alusel metsa­kaitselisi raieid ja tehakse ka raadamistöid, mille järel metsamaa kasutus­otstarve muutub.Lageraiet Hiiumaal raie­rahu ajal rohkem planeeritud ei ole. Kapastosse on planeeritud u 15 ha harvendusraieid ja jätkuvad ka talvel raietud metsamaterjali kokkuveotööd kohtades, kus oleme oodanud pinnase tahenemist.