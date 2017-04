Nööbist kinni

Äsja lõppes Hiiu valla kaasava eelarve hääletus. Sügisel tuleb juba uus, kuhu oodatakse uusi ideid. Kas olete kaalunud ka võimalust, et panna sügisel uuesti hääletusele realiseerimata jäänud ideed ja anda võimalus uusi lisada?

Vastab arenguosakonna juhataja Monika Pihlak: “Järgmine kaasava eelarve menetlus on selle aasta sügisel, seega ootame juba varsti uusi ideid ja miks mitte uuesti ka juba esitatud ideid, mis kevadisel rahvahääletusel rahastust ei saanud. Edaspidi hakkab kaasava eelarve menetlus toimuma kord aastas ehk ideed esitatakse sügisel ja need realiseeritakse järgmise eelarveaasta jooksul.”

Vastab Hiiu vallavanem Reili Rand: “Hiiu valla elanike soovil investeeritakse esimese kaasava eelarvega välijõusaali rajamisse Kärdlas. On igati tervitatav, et kogukonna soov oli suunata täiendavat ressurssi inimeste tervislike elustiilide toetamisse ja liikumisharrastusega tegelemisse. Kaasavasse eelarvesse esitati 12 ideed, mis tegi esimese korra kohta rohkelt rõõmu. Kokku hääletas 284 inimest ehk üle 6 protsendi elanikkonnast, kes andsid kokku 493 häält. See annab samuti lootust algatusega jätkamiseks, kuid kindlasti on veel arenguruumi.

Praegu täpsustame järgmiste rohkem hääli saanud ideede maksumusi ning proovime leida lahendusi, et ka ülejäänud vajalikud ja vahvad ideed ellu viia. Selline üleskutse sai tehtud ka teisipäeval toimunud kohtumisel saare ettevõtjatega, et kaasata ka nende jõudu rahva poolt soovitud ideede elluviimiseks.”

