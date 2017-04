Maavanemad soovivad raudteed Rohukülani

Harju ja Lääne maavanemad märkisid aprilli alguses majandus­ministrile saadetud kirjas, et elektrirongiga peaks saama mitte ainult Haapsallu, vaid ka Rohuküla sadamasse. Hiiu maavanem ütles, et nõustub kolleegide arvamusega.

Samas kirjas esitasid kaks mandrimaakondade juhti teisigi ettepanekuid regionaalse rongiliikluse korraldamise kohta peamiselt Harjumaal, aga ka kohese toetusevajaduse kohta raudtee ehituseks Riisipere–Turba lõigul. “Soovime käivitada Haapsalu raudtee taastamise projekti, mille esimene etapp oleks Riisipere–Turba lõigu taastamine. Maavalitsused on alustanud ettevalmistavaid tegevusi Riispere–Haapsalu–­Rohuküla raudteetrassi koridori riigi reservi jätmiseks,” kirjutasid maavanemad Ülle Rajasalu ja Neeme Suur majandus-

ja kommunikatsiooniministrile.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja märkis kahe kolleegi kirja kommenteerides, et on olnud raudtee Rohukülani rajamise initsiatiivgrupi toetajaliige algusest peale. “Hiiumaa jaoks võiks rongiühendus Rohuküla–Tallinn olla järgmine suur arenguhüpe peale uusi parvlaevu,” lausus Rahuoja Hiiu Lehele.

Autor: Peep Lillemägi

