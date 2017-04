Maavanemad soovivad maavalitsuste kaotamist edasi lükata

Maavanemad soovivad riigihalduse ministrile Mihhail Korbile saadetud kirjas maavalitsuste lõplik sulgemine vähemalt pool aastat edasi lükata, kirjutab Postimees.

Lisaks ülevalt alla riigijuhtimisele ministeeriumide ja ametite kaupa vajab riik maavanemate hinnangul edaspidi ka horisontaalset, regiooniülest korraldust.

Reformierakonda kuuluv Hiiu maavanem Riho Rahuoja nimetas ühe ideena võimalust, et osa regionaalset lähenemist vajavaid ülesandeid võtaksid üle praeguste maakonna­keskuste suured omavalitsused.

Sotsiaaldemokraadist Pärnu maavanem Kalev Kaljuste tõi murekohana aga välja näiteks eluolu korraldamise kriisi ajal, millega Pärnul on oma kogemused. “Kriisi ei saa juhtida valdkondlik-harukondlikult – kriis mõjub igale poole ja sellises olukorras on seni olnud maavalitsused vedajad,” lausus Kaljuste.

Põhimõtteliselt ei ole maavanemad aga muutuse vastu. Näiteks ühistranspordi korraldamise asjus lepitakse maanteeametiga juba kokku, et viimane hakkab sellega novembris tegelema. Aga ka haridusministeeriumiga, mis ilmselt võtab järelevalve juba kooliaasta alguses üle.

Suurem mure on ülesannetega, mis idee järgi peaksid üle minema kohalike omavalitsuste liitudele, sest need on praegu ühe-kahe töötajaga mittetulundusühingud.

