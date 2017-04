Maakondlikku ühistransporti hakkab korraldama vald

Rahandusministeerium teatas, et vastavalt valitsuse otsusele annavad maavalitsused maakonna bussiliinide korraldamise üle piirkondlikele ühistranspordi­keskustele, erandiks on saared, kus keskust moodustada pole vaja.

“Olen palunud maavanematel ühistranspordi ülesannete üleandmine enda peale võtta ja alustada viivitamatult läbirääkimisi oma maakonna omavalitsustega,” teatas riigihalduse minister Mihhail Korb eile pressiteate vahendusel. “Seega inimestel pole vaja muretseda, kas buss võtab neid uuel aastal peatusest peale või mitte – võtab küll ning kõik toimib ka pärast maavalitsuste sulgemist kenasti edasi!”





