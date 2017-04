Linnukasvatus pakub huvi

11. aprillil Kõpu rahvamajas toimunud linnukasvatajate infopäeva vastu oli huvi päris suur – linnukasvataja Janek Pritsi soovitusi tuli kuulama 18 huvilist. Üks tuli isegi kohale Märjamaalt, teine, kes elab Läänemaal ja oli samuti infopäevast huvitatud, jäi kahjuks haigeks ega osalenud.“Ma olin täiesti üllatunud, et linnukasvatuse vastu nii suurt huvi tuntakse,” ütles infopäeva korraldanud Tiit Männamaa, kelle Uue-Hendriku linnufarm on üks Hiiu saare suurimaid ja mitme­kesisema linnuvalikuga – kanad, vutid, haned, pardid, faasanid, paabulinnud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

“Ma olin täiesti üllatunud, et linnukasvatuse vastu nii suurt huvi tuntakse,” ütles infopäeva korraldanud Tiit Männamaa, kelle Uue-Hendriku linnufarm on üks Hiiu saare suurimaid ja mitme­kesisema linnuvalikuga – kanad, vutid, haned, pardid, faasanid, paabulinnud. 11. aprillil Kõpu rahvamajas toimunud linnukasvatajate infopäeva vastu oli huvi päris suur – linnukasvataja Janek Pritsi soovitusi tuli kuulama 18 huvilist. Üks tuli isegi kohale Märjamaalt, teine, kes elab Läänemaal ja oli samuti infopäevast huvitatud, jäi kahjuks haigeks ega osalenud.“Ma olin täiesti üllatunud, et linnukasvatuse vastu nii suurt huvi tuntakse,” ütles infopäeva korraldanud Tiit Männamaa, kelle Uue-Hendriku linnufarm on üks Hiiu saare suurimaid ja mitme­kesisema linnuvalikuga – kanad, vutid, haned, pardid, faasanid, paabulinnud.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: infopäev, linnukasvatus