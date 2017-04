Liikluse hoogustudes jäägu kiirused lubatu piiresse

Politseipatrull on Hiiumaa asulates selle aasta jooksul tuvastanud 19 piirkiiruse ületamist. Arvestades asjaolu, et kevad- ja suveperioodil on saare liikluspildis näha üha rohkem kergliiklejaid ja sageli ka autojuhte, võib selliste rikkumiste tõttu suureneda ka liiklusõnnetuste arv.

Tuleb meeles pidada, et jalakäijad, rollerijuhid ja jalg­ratturid on liikluses alati nõrgem osapool. See tähendab, et kergliiklejad peavad asulas liigeldes olema eriti tähelepanelikud – enne ülekäigurajale astumist veenduma, et autojuhid tajuvad liiklussituatsiooni, on teed ületada soovivat jalakäijat märganud ja hoo aegsasti maha võtnud.

Autojuht peab aga omakorda arvestama, et liikluses võib pilt igal hetkel muutuda ning näiteks laste ja eakate käitumine on sageli ettearvamatu. Ka Hiiumaal on viimastel aastatel olnud juhtumeid, kus liiklusõnnetus on toimunud vanemaealise süül. Seni on need piirdunud kergemate vigastustega, kuid ühegi liiklusõnnetuse tagajärgi ei ole võimalik ette ennustada ning lubatust suurem sõidukiirus ei jäta juhile õigeaegseks reageerimiseks ja otsuste tegemiseks piisavalt aega. Ka kõrvalised tegevused peavad jääma muud aega ootama kui roolisolek.

Hiiumaa jaoks on kiiruseületuste vaates probleemseks kohaks Kärdlast Heltermaa sadamani kulgev tiheda liiklusega maantee, kus sõidukite kiirused sageli lubatust suuremaks kipuvad kasvama. Tuleb aga meeles pidada, et linna lähedal on mitmeid ülekäiguradasid, millest hooletult ja kiirustades üle sõita, hoolimata sellest, et laev on kohe-kohe väljumas, ikkagi ei tohi. Ka hiidlased ise on tänavuste liiklustalgute raames kõige enam esile tõstnud Kärdla ümbrust, kus kiirustajaid kõige rohkem.

Ehkki vähem kui paarkümmend avastatud kiiruseületajat ei tundu esiti märkimisväärse arvuna, siis Hiiumaa väiksuse ja vaid kolmekuulise perioodi juures on see arv mõtlema­panev. Seetõttu soovitan kõikidel autojuhtidel hakata sihtkohta liikuma pigem väikese ajavaruga. Siis on kindel, et turvaline on nii juhi enda, tema kaasreisijate kui teiste liiklejate teekond ning soovitud sihtkohta jõutakse õigeks ajaks.

Marko Kallas

Kärdla politseijaoskonna patrullteenistuse välijuht

Autor: Harda Roosna Politseipatrull on Hiiumaa asulates selle aasta jooksul tuvastanud 19 piirkiiruse ületamist. Arvestades asjaolu, et kevad- ja suveperioodil on saare liikluspildis näha üha rohkem kergliiklejaid ja sageli ka autojuhte, võib selliste rikkumiste tõttu suureneda ka liiklusõnnetuste arv.

Tuleb meeles pidada, et jalakäijad, rollerijuhid ja jalg­ratturid on liikluses alati nõrgem osapool. See tähendab, et kergliiklejad peavad asulas liigeldes olema eriti tähelepanelikud – enne ülekäigurajale astumist veenduma, et autojuhid tajuvad liiklussituatsiooni, on teed ületada soovivat jalakäijat märganud ja hoo aegsasti maha võtnud.

Autojuht peab aga omakorda arvestama, et liikluses võib pilt igal hetkel muutuda ning näiteks laste ja eakate käitumine on sageli ettearvamatu. Ka Hiiumaal on viimastel aastatel olnud juhtumeid, kus liiklusõnnetus on toimunud vanemaealise süül. Seni on need piirdunud kergemate vigastustega, kuid ühegi liiklusõnnetuse tagajärgi ei ole võimalik ette ennustada ning lubatust suurem sõidukiirus ei jäta juhile õigeaegseks reageerimiseks ja otsuste tegemiseks piisavalt aega. Ka kõrvalised tegevused peavad jääma muud aega ootama kui roolisolek.

Hiiumaa jaoks on kiiruseületuste vaates probleemseks kohaks Kärdlast Heltermaa sadamani kulgev tiheda liiklusega maantee, kus sõidukite kiirused sageli lubatust suuremaks kipuvad kasvama. Tuleb aga meeles pidada, et linna lähedal on mitmeid ülekäiguradasid, millest hooletult ja kiirustades üle sõita, hoolimata sellest, et laev on kohe-kohe väljumas, ikkagi ei tohi. Ka hiidlased ise on tänavuste liiklustalgute raames kõige enam esile tõstnud Kärdla ümbrust, kus kiirustajaid kõige rohkem.

Ehkki vähem kui paarkümmend avastatud kiiruseületajat ei tundu esiti märkimisväärse arvuna, siis Hiiumaa väiksuse ja vaid kolmekuulise perioodi juures on see arv mõtlema­panev. Seetõttu soovitan kõikidel autojuhtidel hakata sihtkohta liikuma pigem väikese ajavaruga. Siis on kindel, et turvaline on nii juhi enda, tema kaasreisijate kui teiste liiklejate teekond ning soovitud sihtkohta jõutakse õigeks ajaks. Marko Kallas

Kärdla politseijaoskonna patrullteenistuse välijuht

Sildid: kiirus, Politsei, ületamine