Laupäeval algas riigimetsas raierahu

Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga kuulutati riigi­metsas laupäeval välja kaks kuud kestev raierahu. Raie­rahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimis­perioodil. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul on kahekuuline raierahu juba pikk tava.

RMK töötajad jätkavad raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide ja -teede korrastamist. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

Tava sai alguse 2002. aastal ja sellega on ühinenud ainult RMK, erametsaomanikud mitte. See, et raierahu algab just 15. aprillil, on aastatetagune kompromiss. Meedias on ornitoloogid välja öelnud, et kõige mõistlikum oleks, kui raierahu kestaks 1. aprillist 31. juulini, sest lindudel on pesitsemisaeg erinev ja ka pesitsuskestus on erinev. Praegune raierahu, mis kestab 15. aprillist 15. juunini, ei kata kogu lindude pesitsusperioodi.

Autor: Harda Roosna

