Kuu aja jooksul teine pikett

Harda Roosna

Vähem kui kuu peale eelmist piketti korraldas MTÜ Hiiu Tuul eile Hiiu vallamaja ees järjekordse meeleavalduse, milles nõuti, et Hiiu vald loobuks lepingust Loode-Eesti meretuulepargi arendajatega.Kui eelmisel osales ligi sadakond, siis sellel u 40 meretuule­pargivastast. Piketti jälgis Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo.Hiiu Lehele ütles Ojasoo, et igal inimesel on demokraatlikus ühiskonnas võimalus ja õigus avaldada oma meelsust.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna

Kui eelmisel osales ligi sadakond, siis sellel u 40 meretuule­pargivastast. Piketti jälgis Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo.

Hiiu Lehele ütles Ojasoo, et igal inimesel on demokraatlikus ühiskonnas võimalus ja õigus avaldada oma meelsust. Vähem kui kuu peale eelmist piketti korraldas MTÜ Hiiu Tuul eile Hiiu vallamaja ees järjekordse meeleavalduse, milles nõuti, et Hiiu vald loobuks lepingust Loode-Eesti meretuulepargi arendajatega.Kui eelmisel osales ligi sadakond, siis sellel u 40 meretuule­pargivastast. Piketti jälgis Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo.Hiiu Lehele ütles Ojasoo, et igal inimesel on demokraatlikus ühiskonnas võimalus ja õigus avaldada oma meelsust.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: meelsust, pikett, tuulepark, vastu