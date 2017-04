Korvpallis tuli meistriks Team Koppel

Katrin Laan

Laupäeval viidi Viskoosa spordihallis läbi Hiiumaa meistrivõistlused ja Jüripäeva karikavõistlused korvpallis. Viie tiimi seas teenis meistritiitli Team Koppel, kus – nagu tiimi nimigi viitab – mängisid Priidu, Marika ja Aaro Koppel, lisaks Risto Merimaa, Jürgen Puuri ja Imre Randmäe.Ühtegi liiga tasavägist mängu neil pidada ei tulnud. Mänguaja 2×10 minutit juures suutis vaid BC Kääpa, kes kokkuvõttes teenis viienda koha, võitjatele enam kui 20 punkti visata.Teise koha otsustas spordi­klubi Ernst ja OSC/Nõmme­kruusi vaheline mäng, mis möödus pidevas punkt-punkti heitluses. Viimasel minutil pääses Nõmmekruusi kolmepunktiviske toel ette 28:25 ja Ernst suunas kõik jõud rünnakule. Palli korvi aga ei saanud. Selle kasutas Nõmmekruusi ära ja kirjutas lõppseisuks 30:25. Hõbemedalid said kaela Janno Johanson, Tivo Lepamaa, Hindrek Luup, Kristo Palm, Siim Sau, Kaur Männik, Siim Rohtvee ning Janek Küttim.Ernsti medali võinuks endale napsata BC Uno, kellega viimases mängus kohtuti. Siiski suutis Ernst mõnepunktilist eduseisu kogu mängu vältel hoida ja Unot ei aidanud ka viimasel minutil tehtud vead, millega vastane vabaviskejoonele saadeti, et ise kiiresti kolmepunktiviset proovida. Kolmanda koha teenisid seega SK Ernst mängijad Hergo Tasuja, Tõnis Saarnak, Stin Stranberg, Luis Stranberg, Marcus Jundas, Anti Rebel, Vaiko Kivi, Koit Kalmus ja Rainer Kiibus.Turniiri parimaks mängijaks nimetati Risto Merimaa, lisaks said väikese karika iga tiimi parimaks tunnistatud mängijad. Tiimi lõppkohale vastavalt seega Imre Randmäe, Kaur Männik, Koit Kalmus, Oskar Tikka ja Taavet Palmiste. Osalejad tunnustasid aga korraldajaid ehk Mati Kiiverit ja Artur Valku sujuvalt kulgenud turniiri eest.

Hergo Tasuja

Turniiri parimaks mängijaks nimetati Risto Merimaa, lisaks said väikese karika iga tiimi parimaks tunnistatud mängijad. Tiimi lõppkohale vastavalt seega Imre Randmäe, Kaur Männik, Koit Kalmus, Oskar Tikka ja Taavet Palmiste. Osalejad tunnustasid aga korraldajaid ehk Mati Kiiverit ja Artur Valku sujuvalt kulgenud turniiri eest.

