Kinnistu rikub kesklinna ilmet

Harda Roosna

Otse Kärdla kesk­linnas, Põllu tn 2 riivab hulk aastaid mööduja silma hooldamata kinnistu, millel asub kunagise raamatupoe Kertel hoone.Majatagune lepavõsa on juba puudeks kasvanud, maja ees on kärpimata hekk ja trepi ees suur oksarisuhunnik. Marek Valguse kunagine telefoni­number enam ei vasta ja tema uusi kontakte teab vaid Hiiu vallavalitsuse keskkonna­spetsialist Kadri Randmaa, kes neid aga välja anda ei tohi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna

Majatagune lepavõsa on juba puudeks kasvanud, maja ees on kärpimata hekk ja trepi ees suur oksarisuhunnik. Marek Valguse kunagine telefoni­number enam ei vasta ja tema uusi kontakte teab vaid Hiiu vallavalitsuse keskkonna­spetsialist Kadri Randmaa, kes neid aga välja anda ei tohi. Otse Kärdla kesk­linnas, Põllu tn 2 riivab hulk aastaid mööduja silma hooldamata kinnistu, millel asub kunagise raamatupoe Kertel hoone.Majatagune lepavõsa on juba puudeks kasvanud, maja ees on kärpimata hekk ja trepi ees suur oksarisuhunnik. Marek Valguse kunagine telefoni­number enam ei vasta ja tema uusi kontakte teab vaid Hiiu vallavalitsuse keskkonna­spetsialist Kadri Randmaa, kes neid aga välja anda ei tohi.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kinnistu