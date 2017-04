Kärdla mälumängu võitis Maalinn

Harda Roosna

Kärdla mälumängu kuues hooaeg suurt uudist ei toonud – neljandat korda kuulutati võitjaks võistkond Maalinn.Ülipopulaarse mängu korraldaja Jan Ignahhin nentis viimase, seitsmenda vooru eel, et 22 võistkonna koondtabelis on seis küllalt huvitav ja finaalmäng tõotab kujuneda pingeliseks. Kuue vooru järel juhtis kaks mängu võitnud Maalinn 242 punktiga, vaid seitse punkti taga oli Uued Tulijad 235 punktiga, esikohapretendendist 21 punkti kaugusel oli Militaarajalooselts, 23 punkti kaugusel Tikerpuu&Co, 25 punkti kaugusel Cafe Orientale ja 29 punkti kaugusel Hiiu Leht.Finaalmäng lõi kaardid üsna segi: esikoha võitis Hiiu Leht, teine oli Mehed Kes Teavad Ussisõnu, kolmas Mõigu KEK, Militaar­ajaloo selts jäi neljandaks, Uued Tulijad oli viies ja Cafe Orientale 18. kohal. Kuigi Maalinn lõpetas finaali seitsmendal kohal, piisas eelnevalt kogutud punktidest ja kahest võidetud voorust, et kindlustada esikoht – lõpptulemus 272 punkti. Maalinnale järgnes 265 kogutud punktiga võistkond Uued Tulijad ning kolmandana oli pjedes­taalil Hiiu Leht 254 punktiga.Kuuendal Kärdla mälumängul osales 22 võistkonda ja mängud peeti pubis Wabrik.