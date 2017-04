Kärdla Linnameeskond alustas hooaega edukalt

Kristi Linkov

1. aprillil algas järjekordne jalgpallihooaeg ja Kärdla Linna­meeskonna (LM) esindusmeeskond pidas oma esimese Eesti meistrivõistluste kohtumise lääne­tsoonis vana hea tuttava Läänemaa jalgpalliklubiga (JK) Haapsalu kunstmuru­staadionil.Hiidlaste meeskonnavaim oli kõrgel, mistõttu toodi koju võit 4:1 ning saadi tabelisse esimesed kolm punkti.





Autor: Kaasautor Kristi Linkov

Sildid: Jalgpall, linnameeskond