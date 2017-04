Kallas: Tuleb küsida, mis on teie plaan

Hiiu Lehele antud intervjuus soovitab Siim Kallas rohkem loota eraettevõtlusele ja küsida neilt, kes alati on kõige vastu, milline on nende plaan.



PEEP LILLEMÄGI

Viimati käisin siin ammu. Arvan, et 2000ndate alguses, kui sõitsime sõpradega koos jalgratastega saarele ringi peale. Aga veel palju varem, siis kui juhatasin hoiukassade süsteemi, käisin Eestis väga palju ringi. Ka Hiiumaal ja korduvalt. Olen käinud siin ka malevas olles, aastakümneid tagasi. Täna vaadates tundub, et elu käib. Eestimaal on piirkondi, kus on palju mahajäetud ja lagunenud maju, aga siin ei paista midagi taolist. Sain kinnitust, et Hiiumaa on romantiline paik veendunud fännide ja patriootidega, kes elavad siin alaliselt ja käivad ajutiselt ning neid tuleb üha juurde.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Hiiu Lehele antud intervjuus soovitab Siim Kallas rohkem loota eraettevõtlusele ja küsida neilt, kes alati on kõige vastu, milline on nende plaan.

PEEP LILLEMÄGI Millal viimati Hiiu saart külastasite ja mis mulje jäi Hiiumaast?

Siim Kallas: Viimati käisin siin ammu. Arvan, et 2000ndate alguses, kui sõitsime sõpradega koos jalgratastega saarele ringi peale. Aga veel palju varem, siis kui juhatasin hoiukassade süsteemi, käisin Eestis väga palju ringi. Ka Hiiumaal ja korduvalt. Olen käinud siin ka malevas olles, aastakümneid tagasi. Täna vaadates tundub, et elu käib. Eestimaal on piirkondi, kus on palju mahajäetud ja lagunenud maju, aga siin ei paista midagi taolist. Sain kinnitust, et Hiiumaa on romantiline paik veendunud fännide ja patriootidega, kes elavad siin alaliselt ja käivad ajutiselt ning neid tuleb üha juurde. Viimati käisin siin ammu. Arvan, et 2000ndate alguses, kui sõitsime sõpradega koos jalgratastega saarele ringi peale. Aga veel palju varem, siis kui juhatasin hoiukassade süsteemi, käisin Eestis väga palju ringi. Ka Hiiumaal ja korduvalt. Olen käinud siin ka malevas olles, aastakümneid tagasi. Täna vaadates tundub, et elu käib. Eestimaal on piirkondi, kus on palju mahajäetud ja lagunenud maju, aga siin ei paista midagi taolist. Sain kinnitust, et Hiiumaa on romantiline paik veendunud fännide ja patriootidega, kes elavad siin alaliselt ja käivad ajutiselt ning neid tuleb üha juurde.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: inervjuu, Siim Kallas