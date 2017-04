Kalasadamad kutsuvad külla

Suursadam osaleb esimese Hiiumaa sadamana Eesti esimesel avatud kalasadamate päeval. Laupäeval, 29. aprillil on üleeestiline avatud kalasadamate päev, mil külalisi ootab 11 sadamat üle Eesti, et tutvustada kalandust ja sadama igapäevaelu. Hiiumaa paljude sadamate hulgast valiti välja Suursadam. Päeva kalasadamate programmide eest vastutav kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik selgitas, et Suur­sadam valiti välja MTÜ Hiiukala ja teabekeskuse ühise arutelu tulemusena.

Igal sadamal on oma programm. Sadamaid saab näha nii seest- kui väljastpoolt, võimalus on otse kaluritelt osta värsket kala ja maitsta kohalikke kalatoite. Suursadamas algavad kell 8 erinevad õpitoad ja õngekoolitus, avatud on kalakohvik. Kohale tuleb kalakokk, vabatahtlik merepääste ning politsei- ja piirivalveameti esindajad. Samuti saab nautida paadisõitu ja pillimängu. Külastaja meelespeas on kirjas soovitus tutvuda eelnevalt kalasadamate programmidega, riietuda vastavalt ilmale, võtta kaasa sularaha ja kalade jaoks sobilik nõu, parkida auto selleks ettenähtud kohta ja varuda külastuseks aega. Sadamad on avatud kella 8–14ni.

Jaak-Velori Sadul kalanduse teabekeskusest ütles, et päeva edukaks läbiviimiseks kaasati ka kalasadamates tegutsevaid aktiivsete külaseltside eestvedajaid. Hiiumaal on partneriteks MTÜ Hiiukala, MTÜ Serle Ham ja KTÜ Kakri.

Lisaks ootavad külastajaid Saaremaal Nasva sadam, mandril Leppneeme, Tilgu, Toila, Virtsu, Japsi, Võiste, Lindi, Kolkja ja Oiu sadam Viljandimaal.

