Kaks päeva kohvikuideedeks

Korraldajad ootavad tänavuseks kohvikutepäevaks ühepäevakohvikute ideid kuni laupäeva, 15. aprillini. Selleks et kohvikupidajaks kandideerida, tuleb saata kohviku ideekavand meilil erenaat@gmail.com

Ideekavand peaks sisaldama kohviku teemat, kirja tuleks panna kohviku asukoht: eelkõige on oodatud koduaiad ja -õued, nii Kärdlas kui mujal Hiiumaal. Esile tuleks tuua kohviku kokkupuutepunkt kohaliku ajalooga, tutvustada kohviku korraldajaid ja teada anda, kui palju inimesi on kaasatud.

Kohvikupidajad peavad olema valmis saatma vähemalt ühe esindaja koolitustele, mis toimuvad juunis-juulis. Need, kes saavad võimaluse üheks päevaks kohvik avada, valivad korraldajad välja mai alguses.

Kohvik tasub osavõtu­maksu MTÜle Kärdla Kohvikute­päev arve alusel. Kõigi osalejatega sõlmitakse osavõtulepingud, milles kirjeldatud korraldajatepoolsed ootused ja see, milles seisneb abi kohvikutele (nõustamine, reklaam, koolitused).

Hiiumaa kohvikutepäevad toimuvad 3.–6. augustil, mil ühepäevakohvikud avatakse Kärdlas ning eel- ja järel­kohvikud üle Hiiumaa.

Autor: Hiiu Leht

