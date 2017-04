Kaitseväe toetusüksus kaardistas saarel liikumisteid

HELJA KAPTEIN

Aprilli algul viibis Hiiumaal 14liikmeline grupp sõjaväelasi, kes kaardistas saare liikumisteid, juhuks kui saarele peaks tulema liitlasvägesid või mõni Kaitse­jõudude üksus.Tegemist oli Kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumise ja veoteenistuse liikumise kontrollikeskuse meestega, kes kolme päeva jooksul neljaliikmelistes gruppides liikudes tegid Hiiumaale mitu tiiru peale.





