Intervjuu vabariigi presidendiga

Helja Kaptein

Vabariigi president Kersti Kaljulaid ütles, et hiidlastel pole vaja muretseda – kaitseplaanid saarte jaoks on olemas, kuigi need on riigisaladusega kaetud, võimaliku merereostuse puhul esialgset võimekust Eesti riigil jagub, suurema ohu korral ruttavad appi naabrid.





Mis tänasest päevast kõige huvitavamana meelde jääb?

Kersti Kaljulaid: Ei saagi öelda, et midagi on kõige huvitavam. Tänases päevas [visiit toimus 30. märtsil – HR] on kokku kümme kohtumist, kümnes siin teiega, ja mul on nii hea meel olnud näha, et inimesed Hiiumaal on uhked oma saare üle, et nad on valmis ise panustama sellesse, et nende saar ja nende kogukond elaks hästi ja oleks olemas need vajalikud teenused, mis ühele saarele on hästi tähtsad.

Sildid: intervjuu, kohtumine, president