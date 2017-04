Igaühest võib saada majutaja, taksojuht või giid

Suvi tuleb ja tuhanded turistid nii Eestist kui kaugemalt on saabumas Hiiumaale. Vähem on ehk teada see, et turism võib tuluvõimalusi pakkuda igale hiidlasele ja seda moodsa jagamismajanduse kaudu.

Üle maailma miljoneid kodumajutusi vahendav Air­bnb.com on jõudnud ka Hiiumaale. Ettevõtte lehelt leiab paarkümmend kohalikku majutusvõimalust. Enim on pakkumisi Kärdlas, kus hinnavahemiku alumises otsas on 20 eurot voodikoha eest Posti Hostelis, 150 euro eest ööpäevas on saadaval aga terve Sadama puhkemaja. Loomulikult mitte igal kuupäeval. Nii näiteks on suviste suursündmuste ajaks mitmed ööbimiskohad juba broneeritud ja kohvikutepäeva nädalavahetuseks augusti alguses valikut enam praktiliselt pole.

Kellel üle auto või koos autoga ka aega, saab kaaluda taksoteenuse pakkumist või auto väljarentimist. Autorendi­pakkujaid on saarel mitmeid, kuid kindlasti mahub neid veelgi. Kärdla sadamasse jahiga saabuvad turistid olid selle teenuse tänulikud kasutajad juba eelmisel suvel. Uberi juhiks registreerumisel ei ole regionaalseid piiranguid ja ka maksuametnikega ei tule tüli, sest firma ise peab selle üle arvestust.

Üks huvitav võimalus, millest Airbnb ja Uberi kõrval vähem juttu olnud, on giiditeenuse pakkumine jagamis­majanduse platvormil. Showaround.com on sarnane

Airbnb ja Uberiga. Kes tunneb, et teadmised Hiiumaa kohta on olemas ja suhtlemisoskused ka, saab end registreerida, et saart külalistele tunnihinnaga või päris tasuta tutvustada. Tagasiside teenuse kohta on samuti võimalik jätta ja see peaks terad sõkaldest välja sõeluma. Nimetatud internetiplatvormi võib soovitada ka Hiiumaa atesteeritud giididele, kes pakuvad oma teenuseid www.turismiweb.ee kaudu, sest iga lisanduv turunduskanal peaks ju tähendama lisanduvaid kliente.

Praegu on showaround.com kaudu valmis Hiiumaad näitama vaid keegi Marko, kes küsib teenuse eest 58 inglise naela tunnis, lubab külalised oma Mercedes bussiga praamil Tallinnast saarele tuua ning siin ringi sõidutada. Veel lisab ta, et on Hiiumaal veetnud lapsepõlvesuved ja teadmised huviväärsustest pärit sellest ajast. Eesti, vene, inglise ja soome keeles Hiiumaa teadmisi jagava Marko teenust ükski klient seni tagasisidena hinnanud ei ole.

Jagamismajandus on meieni toonud võimaluse igaühel ettevõtjaks hakata ja rahvusvahelistel platvormidel oma teenuseid pakkuda. Kuna paljud suvised reisid algavad nii lähemalt kui kaugemalt tulijate jaoks guugeldamisega, tasub katsetada võimalust väikeettevõtjana turismi­tuludest osa saada.

Autor: Peep Lillemägi Suvi tuleb ja tuhanded turistid nii Eestist kui kaugemalt on saabumas Hiiumaale. Vähem on ehk teada see, et turism võib tuluvõimalusi pakkuda igale hiidlasele ja seda moodsa jagamismajanduse kaudu.

Üle maailma miljoneid kodumajutusi vahendav Air­bnb.com on jõudnud ka Hiiumaale. Ettevõtte lehelt leiab paarkümmend kohalikku majutusvõimalust. Enim on pakkumisi Kärdlas, kus hinnavahemiku alumises otsas on 20 eurot voodikoha eest Posti Hostelis, 150 euro eest ööpäevas on saadaval aga terve Sadama puhkemaja. Loomulikult mitte igal kuupäeval. Nii näiteks on suviste suursündmuste ajaks mitmed ööbimiskohad juba broneeritud ja kohvikutepäeva nädalavahetuseks augusti alguses valikut enam praktiliselt pole.

Kellel üle auto või koos autoga ka aega, saab kaaluda taksoteenuse pakkumist või auto väljarentimist. Autorendi­pakkujaid on saarel mitmeid, kuid kindlasti mahub neid veelgi. Kärdla sadamasse jahiga saabuvad turistid olid selle teenuse tänulikud kasutajad juba eelmisel suvel. Uberi juhiks registreerumisel ei ole regionaalseid piiranguid ja ka maksuametnikega ei tule tüli, sest firma ise peab selle üle arvestust.

Üks huvitav võimalus, millest Airbnb ja Uberi kõrval vähem juttu olnud, on giiditeenuse pakkumine jagamis­majanduse platvormil. Showaround.com on sarnane

Airbnb ja Uberiga. Kes tunneb, et teadmised Hiiumaa kohta on olemas ja suhtlemisoskused ka, saab end registreerida, et saart külalistele tunnihinnaga või päris tasuta tutvustada. Tagasiside teenuse kohta on samuti võimalik jätta ja see peaks terad sõkaldest välja sõeluma. Nimetatud internetiplatvormi võib soovitada ka Hiiumaa atesteeritud giididele, kes pakuvad oma teenuseid www.turismiweb.ee kaudu, sest iga lisanduv turunduskanal peaks ju tähendama lisanduvaid kliente.

Praegu on showaround.com kaudu valmis Hiiumaad näitama vaid keegi Marko, kes küsib teenuse eest 58 inglise naela tunnis, lubab külalised oma Mercedes bussiga praamil Tallinnast saarele tuua ning siin ringi sõidutada. Veel lisab ta, et on Hiiumaal veetnud lapsepõlvesuved ja teadmised huviväärsustest pärit sellest ajast. Eesti, vene, inglise ja soome keeles Hiiumaa teadmisi jagava Marko teenust ükski klient seni tagasisidena hinnanud ei ole.

Jagamismajandus on meieni toonud võimaluse igaühel ettevõtjaks hakata ja rahvusvahelistel platvormidel oma teenuseid pakkuda. Kuna paljud suvised reisid algavad nii lähemalt kui kaugemalt tulijate jaoks guugeldamisega, tasub katsetada võimalust väikeettevõtjana turismi­tuludest osa saada.

Sildid: Air­bnb.com, jagamismajandus, Turism