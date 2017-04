Hooaja esimene kulupõleng

Kui mujalt Eestist tuleb teateid kulupõlengute kohta, siis Hiiumaal polnud senini veel kulupõlenguid olnud. Pühapäeval, 2. aprillil kella ühe ajal päeval sai häirekeskus teate kulupõlengust Hiiu vallas Paope külas. Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega. Põlenud oli umbes 100 ruutmeetri suurune ala.

Päästeamet meenutab, et kulupõlengutes on varasematel aastatel hukkunud inimesi ja tuleroaks läinud kodusid. Hävimisohtu sattuvad lisaks metsale ja hoonetele ka väike­loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Ka kustutamata tikk või suitsukoni võib süüdata krõbe­kuiva kulu ja tuulise ilmaga on põlengule väga raske piiri panna. Selleks, et kulu ei süttiks, tuleb lahtise tulega ümberkäimisel olla ettevaatlik ja lõkke süütamisel täita ohutusnõudeid.

Tuleohutusnõuete eiramine on raskematel juhtudel karistatav rahalise trahviga kuni 1200 eurot.