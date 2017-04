HOL otsib võimalusi uue poebussi soetamiseks

Hiiumaa omavalitsusliit (HOL) on juba mõnda aega otsinud võimalusi soetada amortiseerunud poebussi asemele uuem. HOLi proto­kollidest selgub, et on kogutud infot ja kavandatud riigihanget. Teemat on arutatud ka Coop Hiiumaa juhtkonnaga, kellega loodetakse teha koostööd.

“Oleme vaadanud ringi kasutatud bussi järele, kuid tõde on, et selliseid sõidukeid järelturule palju ei tule ja kui mõni ongi, siis on see omadega sama läbi kui meie praegune,” rääkis omavalitsusliidu juht Üllar Padari Hiiu Lehele.

Veebruaris tuletati omavalitsusliidu koosolekul meelde, et saare vallad arvestaksid oma eelarvetesse 10 000 eurot uue poebussi soetamiseks. Seega on koos 40 000 eurot, kuid uus poebuss maksaks mitusada tuhat eurot.

Uue poebussi võiks ehitada näiteks Soomes asuv Kiitokory tehas, kuid eelnevalt tuleb korraldada hange. Padari selgitas, et selle võiks läbi viia Hiiumaa omavalitsuste ühis­ettevõte, mis võiks uue bussi osta liisinguga ja hiljem ka liisingu­makseid tasuda. Padari sõnul oleks veel üks võimalus, osaliselt hakkaks liisingut tasuma tulevane operaator.

Bussiostuks loodavad omavalitsused saada toetust Hiidlaste Koostöökogu LEADER programmi meetmetest. Tuge taotlemisel pakub arengustrateegia Hiiumaa 2020+, kus dekla­reeritud, et “igapäevase varustatuse toidu- ja esmavajalike tööstuskaupadega saare igas kandis tagab poebuss, mis toimetab kaubad kätte võimalikult elu­koha lähedale”.

Toomas Remmelkoor, kellel leping Selveriga praeguse bussi käigushoidmiseks, ütles, et bussi kaubakäive on igakuiselt paarkümmend tuhat eurot. Eaka sõiduki liikumisvõime tagamiseks tuleb aga teha päris suuri kulutusi. Näiteks maksis bussi selletalvine kõpitsemine ja kulunud osade vahetamine 3500–4000 eurot.

“Külades on inimesed rändpoega harjunud ja ootavad,” kinnitas Remmelkoor.

“Kel vähegi võimalik, katsub ise Kärdlas käia, et kõiki neid kaupu ja pakkumisi, mida poodide reklaami­lehed talle postkasti toovad, oma silmaga riiulitelt ja lettidelt valida ja vaadata, aga on inimesi, kel sellist võimalust ei ole.”

Kuni uut rändpoodi pole, tuleb hiidlastel leppida peagi 30. sünnipäeva tähistava bussiga.

Autor: Peep Lillemägi

