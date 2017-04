Hiiumaa turismist vol 2 ehk kas kõik võimalused on kasutatud?

Turismist kui saare ühest majandusharust ja selle arengutest rääkisid Hiiu Lehele Swedbanki Hiiumaa ärikliendihaldur Elmo Harjak ja ettevõtja Aivar Viidik.

Hiiumaa majandusülevaate ühe koostajana teab Elmo Harjak, et turismi on saarel arenguvõimalusena nähtud juba paar aastakümmet. Seda on kirjeldatud arengukavades ja visioonides kui üht olulist arengusuunda. Kui aga proovida hinnata tulemusi, siis on turismi osakaal Hiiumaa majanduses vaid 2–3 protsenti.

"See on paljude jaoks üllatav number, enamasti eeldatakse suuremat osakaalu," ütleb Harjak.





