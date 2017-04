Hiiumaa ootab aegade parimat turismisuve

Hergo Tasuja

Päike käib kõrgelt, linnud laulavad ja kaugel enam see suvigi, mil turistid Hiiumaad avastama tormavad. Paranev praamiühendus lubab loota aegade kõige külastajate­rohkemat suve. Kuidas selleks valmis ollakse, rääkisid Hiiu Lehele Hiiumaa turismiinfopunkti juhataja Sigrid Valter ja turismikoordinaator Maria Ruubas.Sigrid Valter tõdes, et Hiiumaa turismielu külastajate mõttes on talvisel hooajal muidugi vaiksem ja rahulikum.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Hergo Tasuja

Sigrid Valter tõdes, et Hiiumaa turismielu külastajate mõttes on talvisel hooajal muidugi vaiksem ja rahulikum. Päike käib kõrgelt, linnud laulavad ja kaugel enam see suvigi, mil turistid Hiiumaad avastama tormavad. Paranev praamiühendus lubab loota aegade kõige külastajate­rohkemat suve. Kuidas selleks valmis ollakse, rääkisid Hiiu Lehele Hiiumaa turismiinfopunkti juhataja Sigrid Valter ja turismikoordinaator Maria Ruubas.Sigrid Valter tõdes, et Hiiumaa turismielu külastajate mõttes on talvisel hooajal muidugi vaiksem ja rahulikum.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Maria Ruubas, Sigrid Valter, Turism, turistid