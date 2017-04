Hiiu luule raamat valmis

repro

Esmaspäeval, 1. mail esitlevad koostaja Tiiu Heldema, illustreerija Riina Degtjarenko ja kirjastaja MTÜ Hiiu Öko Kärdla kultuuri­keskuses vastvalminud kogumikku “Hiiu luule raamat”. Emakeeleõpetajana töötav Heldema ütles, et on Hiiumaa-teemalisi luuletusi kogunud 90ndatest. Paar aastat tagasi soovitas Järvi Kokla-Lipasti need tal raamatuks kokku panna ja sinna see jäi, kuni asjast haaras Aivar Viidik. Heldema ütleb, et ise ta poleks küll asja ette võtnud, aga Viidik ei jätnud. Töö kujunes oodatust keerulisemaks, sest iga luuletuse juurde sai lisatud autori lühitutvustus, milles kirjas ka see, kuidas ta Hiiu saarega seotud.Raamatut kaunistavad Kärdlast pärit teatrikunstniku Riina Degtjarenko akvarellmaalid, mida samal päeval saab originaal­suuruses näha Nelja Nurga galeriis Vabrikuväljak 5a.