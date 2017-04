Hiidlased matkasid kubermangupiiril

Helja Kaptein

EV100 juubelipidustuste avasündmuseks oli kunagise Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiril korraldatud sümboolne ühendav matk, millest ka hiidlased osa võtsid.Pühapäeval, 16. aprillil möödus 100 aastat eestlaste asualade ühendamisest. Sellega sai Eesti ametlikult oma praegused kontuurid. Liivimaa ja Eestimaa kubermangu piirialal, mis kulges Peipsi rannalt Läänemere kaldale, matkas iga grupp läbi oma lõigu ning õhtuks oligi piir sümboolselt kustutatud.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein

