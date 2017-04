Haruldane sündmus – Tiiu

Tiiu nimepanek oli Hiiu saare jaoks ajalooline ja haruldane sündmus – Tiiu on 2015. aastal Kärdla sadamas ristitud Lisette järel teine suur laev, millele üle aasta­kümnete siin saarel nimi pandud.Tavapäraselt saab laev nime ehituskohas vettelaskmisel, kuid Hiiu saarel pole pärast sõda suuri laevu ehitatud. Enne sõda ehitati ja ristiti saare randades palju puulaevu. Teine maailmasõda ja nõukogude okupatsioon tegid sellele lõpu. Küll valmis Hiiumaa liinil sõitnud laevu mujal sadamates. Nii näiteks käis Helle-Mare Kõmmus Vohi­laidu ristimas 1983. aastal Riias ja Katrin Kallisma Saaremaa Laevakompanii parvlaeva Hiiumaa ristimas 2011. aastal Norras.





Sildid: laev, nimepanek, parvlaev, Tiiu