Emmaste ja Pühalepa ütlesid “ei”

Helja Kaptein

Ühinemise rahva­küsitlusel osalesid eriti aktiivselt ise­seisvalt jätkata soovivate Emmaste valla ja Püha­lepa valla elanikud.Pühapäeval ja esmaspäeval viidi Hiiu maakonnas läbi rahva­küsitlus, et selgitada, kas elanikud toetavad Emmaste, Hiiu, Käina ja Püha­lepa valla ühinemist.Emmaste ja Pühalepa vallas, kus vallajuhid on varem teada andnud, et soovitakse jätkata iseseisva vallana, oli osalus suurim ning “ei” ja “jah” vastuste osakaal üsna sarnane.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein

Pühapäeval ja esmaspäeval viidi Hiiu maakonnas läbi rahva­küsitlus, et selgitada, kas elanikud toetavad Emmaste, Hiiu, Käina ja Püha­lepa valla ühinemist.

Emmaste ja Pühalepa vallas, kus vallajuhid on varem teada andnud, et soovitakse jätkata iseseisva vallana, oli osalus suurim ning “ei” ja “jah” vastuste osakaal üsna sarnane. Ühinemise rahva­küsitlusel osalesid eriti aktiivselt ise­seisvalt jätkata soovivate Emmaste valla ja Püha­lepa valla elanikud.Pühapäeval ja esmaspäeval viidi Hiiu maakonnas läbi rahva­küsitlus, et selgitada, kas elanikud toetavad Emmaste, Hiiu, Käina ja Püha­lepa valla ühinemist.Emmaste ja Pühalepa vallas, kus vallajuhid on varem teada andnud, et soovitakse jätkata iseseisva vallana, oli osalus suurim ning “ei” ja “jah” vastuste osakaal üsna sarnane.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Emmaste, Pühalepa, rahvaküsitlus, Ühinemine