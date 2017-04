Eesti suurim päikeseelektrijaam kerkis paari kuuga

Ettevalmistused on käinud ligi aasta, Hiiu vallavalitsus väljastas ehitusloa Kärdla päikese-elektrijaama püstitamiseks veebruari algul. Nüüdseks on Eesti suurim, 3240 päikese­paneelist koosnev 1,1-megavatine elektrijaam valmis.ASi FootonVolt päikeseelektrijaam laiub 25 000 ruutmeetril ja on ettevõtte, nagu ka Hiiu saare jaoks, esimene nii suure võimsusega päikese­elektrijaam.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

