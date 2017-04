Andris Valk U15 koondises

Kärdla Linnameeskonna mängija, just hiljuti koondise treeningkogunemisel osalenud Andris Valk sai kutse Eesti koondise U15 teise koosseisu.

Mäng toimus laupäeval, 25. märtsil Tallinnas Sportland Arenal Tallinna Kalev U17 vastu. Andris ise jäi kogemusega rahule: “Andsin kaks head söötu, kuid oleks tahtnud rohkem mänguaega saada.”

Noormehe treener Mario Degtjov ütles, et treeneri jaoks on suur rõõm, et ka väiksest kohast pärit noortel mängijatel silma peal hoitakse ja nad saavad sedasi võimaluse ennast tõestada suuremas jalgpallis. Jääme lootma, et neid võimalusi tuleb meie mängijatel veel ja veel. Selle nimel teevad igapäevaselt tööd meie jalgpallitreenerid Mario Degtjov, Tanel Lips, Andreas Peetre, Tanel Klee ja Siret Tara.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa jalgpall

Sildid: Andris Valk, Jalgpall, U15