Ametikoolis valmistutakse võistluseks

Järgmisel nädalal, 4.–5. maini võistleb ligi 400 Eesti parimat kutseõppurit 31 erialal Noore Meistri tiitlile. Nooremaedniku

erialal võtab Tallinnas teistega mõõtu ka kaks Hiiumaa ameti­kooli võistkonda: Kadri Oja ja Evelin Leigri, Gerli Kesküla ja Markus Oeselg.

Hiiumaa ametikooli nooremaedniku eriala kursuse­juhendaja Merje Suits rääkis, et kõik võistlusalad on ette teada ja koos on need läbi vaadatud. “Arutasime, mis iga ülesande juures oluline, et sooritus oleks võimalikult hästi tehtud,” rääkis Suits. Samuti tutvusid nad mulluse võistluse ülesannetega ja vaatasid pilte, et tekiks parem ettekujutus võistlusolukorrast.

Kõik ülesanded tuleb sooritada aja peale. Suits selgitas, et lihtne neil olema ei saa, kuna õpe on alles poole peal ja kõiki teemasid ei ole veel läbitudki. Nii pidigi õpetaja Lui Remmelg ekstra võistluse jaoks neile eraldi viljapuude pookimist õpetama. Võistlejaid aitasid ette valmistada õpetajad Taavi Tuulik, Lui Remmelg ja Merje Suits. Kokku on aedniku erialal Noore Meistri tiitlile pürgimas kümme õpilast üle Eesti.

Autor: Helja Kaptein

