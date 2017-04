90 000 eurot Kärdla staadio­nile

Hiiumaa spordikool esitas EASi regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotluse “Hiiu maakonna sportimisvõimaluste parandamine”, mis sai positiivse rahastusotsuse.

Projekti toel saab staadioni jooksuring täielikult uuendatud, katkised kohad asendatakse ja vana katend puhastatakse, kaetakse uue värvikihiga ja joonitakse. Projekti kogumaksumus on veidi üle 90 000 euro, millest Hiiu vallavalitsus katab projekti omaosalusena 20 000 eurot.

Kärdla staadion on prioriteet nii Hiiumaa arengu­strateegias 2020+ kui Hiiu valla arengukavas, mistõttu oleme koostöös Hiiu vallavalitsusega juba mõnda aega proovinud leida kitsaskohale lahendust. Nüüd andis taotluste maakondlik hindamis­komisjon Kärdla staadioni renoveerimis­projektile rohelise tule, otsuse kinnitas ka EAS.

Hiiumaa spordikooli nõukogu liikme Aivi Telviku sõnul vajavad kõik Hiiu valla spordiobjektid tasapisi renoveerimist, seda enam on rõõm, et staadion saab jooksu­ringi uuenduskuuri ilma, et see vahepeal päris kõlbmatuks muutuks. “Tore, et sporditegemine seal ei pea katkema,” ütles Telvik.

Kärdla staadion on maakonna ainus täismõõtmetes staadion, kus viiakse läbi Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunde, koolispordivõistlusi, Hiiumaa spordikooli treeninguid ja erinevaid maakondlikke võistlusi.

Kristi Linkov

Sildid: Hiiumaa spordikool, investeering