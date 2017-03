Vargad viisid laost mootori

Esmaspäeval, 27. veebruaril avastati, et seni täpselt teadmata ajal on Pühalepa vallast Lõpe külas asuvast laost varastatud meremootor M130C koos käigukastiga ZF45A. Kahju on 15 480 eurot. Varguse kohta algatati kriminaalmenetlus.

Autor: Hiiu Leht Esmaspäeval, 27. veebruaril avastati, et seni täpselt teadmata ajal on Pühalepa vallast Lõpe külas asuvast laost varastatud meremootor M130C koos käigukastiga ZF45A. Kahju on 15 480 eurot. Varguse kohta algatati kriminaalmenetlus.

Sildid: mootor, Vargus