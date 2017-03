Vallad kutsuvad algajate trennidesse

Lähemate kuude jooksul on hea võimalus osaleda Hiiu ja Käina valla koostöös toimuvatel avatud treeningutel, kus kõik soovijad saavad proovida eri spordialasid, et leida endale sobiv.Annemari Aun on üks neist, kes jooksutreeningutega alustas Hiiumaa jooksu­grupi sügisel toimunud avatud treeningul.Esimestele trennikutsujatele ütles ta kindla “ei” ja oli veendunud, et ei hakka kunagi jooksma… Kuni nägi infot staadionil toimuva algajate jooksutrenni kohta, kus oli kirjas, et trenn on jõukohane kõigile, ja otsustas proovida.“Trenni minnes mõtlesin endamisi, et kui suudan joosta peatumata ühe staadioniringi, siis lähen teise trenni veel,” räägib Annemari Aul, kes enne seda korda jooksis viimati 20 aastat tagasi.“Kui treener alguses ütles, et soojenduseks jookseme kolm staadioniringi, siis esimene mõte oli: kuidas siit minema saada nii, et keegi ei näe – olin veendunud, et ma ei ole selleks suuteline!” meenutas ta. Siiski tegi ta Liis ja Alari Remmelgu juhendatud treeningu lõpuni kaasa, nautis suurepärast enesetunnet ja oli üliuhke, et suutis ületada algse eesmärgi.“Trenn oli tõepoolest jõukohane kõigile, aga et selles veenduda, peabki tulema ja ise kogema. Liis ja Alari teevad imet – nende treeningutel saavad hakkama kõik, piisab vaid tahtest,” kiidab ta treenereid.Samal sügisel liitus ta jooksugrupi treeningutega, käis kogu talve trennides ning on selle ajaga suure edasimineku teinud. “Kui alguses oli minu distantside mõõdupuuks staadioniring, siis nüüd mõõdan joostud radasid kilomeetrites,” ütleb ta rahulolevalt.Annemari Aul ütleb, et treenima motiveerivad teda toetavad treenerid, üllatavad külalistreenerid ja tore seltskond. Põnevust lisab, et iga tunni ülesehitus on erinev: lisaks jooksmisele jõu- ja vastupidavusharjutused, intervall­treeningud, kiirkõnd ja trepijooks.Märtsis taas algavad avatud treeningud on kõigile mugavaks võimaluseks koos teiste algajatega proovida erinevaid spordialasid Hiiumaa tublide treenerite juhendamisel ja täiesti tasuta.Esimene avatud treening toimub juba täna õhtul kell 19.30, kui Kõrgessaare vaba aja keskuse tantsusaalis saab teener Stella Suitso juhendamisel proovida poolteist tundi kestvat tantsulist treeningut algajatele. Trenn koosneb soojendusest, lihasharjutustest, järgneb väike tantsuline osa, lihasharjutused matil ja venitus-lõdvestusharjutused. Proovima on oodatud kõik huvilised, sest tunni tempo ei ole väga kiire.Suitso on lõpetanud Tallinna ülikooli koreograafia eriala ja töötanud tantsijana eri tantsulavastuste juures. Treenerina töötab Stella alates 2001. aastast ja õpetab eri eas tantsuhuvilisi.Nädala pärast, 14. märtsil kell 18.15 algab tutvustav jooksutreening kõigile alustajatele koostöös Hiiumaa jooksugrupiga, algusega Kärdlast Pritsumaja parklast. Hiiumaa jooksugrupp kutsub märtsis jooksu­treeningutega algust tegema: ilmad lähevad üha soojemaks ning on viimane aeg alustada suvise jooksu- või rannavormi ajastamisega. Treeningu viivad läbi Hiiumaa jooksugrupi eestvedajad Liis Remmelg ja Alari Remmelg, kes on jooksutreeninguid Hiiumaal järjepidevalt läbi viinud üle aasta.Kolmapäeval, 15. märtsil kell 19 algab Kärdlas Mängude majas koostöös Hiiumaa jõualade ja rühmatreeningu seltsiga bodypump-treening algajatele, mida viib läbi Taisi Telvik. Treeningust on oodatud osa võtma nii mehed kui naised, olenemata eelnevast treenitusest ja kogemusest. Tegemist on lihasvastupidavust arendava treeninguga, kus harjutuste sooritamiseks kasutatakse abivahenditena kange, kettaid ja stepipinke. Igaüks saab valida sobiva raskuse vastavalt oma vormile. Tund aega kestva treeningu jooksul treenitakse läbi kõik suuremad lihasgrupid, alustades jalgadest ja lõpetades kõhulihastega.Treener Taisi Telvik on läbinud Les Mills’i bodypumpi instruktori baaskoolituse ja treeninguid teinud kolm aastat.Laupäeval, 18. märtsil kell 11 Kärdlas Mängude majas ja teisipäeval, 21. märtsil kell 18 Käina spordikeskuses saab proovida kombineeritud aeroobikat terviseklubi Ingel treeneri Lia Rosenbergi käe all.Aeroobika on hoogne liikumine muusika saatel, mis haarab tegevusse suure osa lihaskonnast. Trenn algab umbes 10 minutit kestva soojendusosaga. Järgneb aeroobne osa, kus korratakse liikumisseeriaid, millega tõstetakse südame löögisagedust. Järgneb lihastreening, kus jõuharjutusi kasutades antakse koormust kõikidele põhilistele lihasgruppidele. Tund lõppeb venitusharjutustega, millega taastatakse normaalne pulsisagedus. Kõiki huvilisi oodatakse treeningule mugavas sportlikus riietuses ja kindlasti tuleks kaasa võtta üldtreeninguks ette nähtud spordijalatsid.Treener Lia Rosenberg on tegelenud iluvõimlemise, ujumise, iluuisutamise ja kergejõustikuga. Aeroobikaga tegeleb aastast 1983 ja omab aeroobikatreeneri litsentsi aastast 1997.Esmaspäeval, 20. märtsil kell 18 algab Käina spordikeskuses venituslik võimlemine – üldkehatreening, mida viib läbi terviseklubi Ingel treener Maarika Kiislar. Tema tavapärased trennid Käina spordikeskuses on zumba ja vesiaeroobika.Rahuliku tempoga venitusliku võimlemise treeningul on üldkoormavad harjutused põimitud venitus­harjutustega ühtseks tervikuks. Treeningu eesmärgiks on vähendada liikumise abil lihastasakaalu häireid, parandada ja hoida liigeste liikuvust ning head enesetunnet. Sobilik oleks tulla mugavas sportlikus riietuses ja sokkides. Treening sobib kõigile alustajatele, nii meestele kui naistele.Treener Maarika Kiislar on lõpetanud Tallinna spordi­kooli kergejõustiku keskmaajooksu eriala ja töötab kehalise kasvatuse õpetajana Käina koolis. Aeroobikaga tegeleb Maarika aastast 1989 ja aastast 1997 on tal aeroobika­treeneri litsents.Käina ja Hiiu valla ühiselt korraldatavad avatud treeningud on heaks näiteks ühinevate omavalitsuste juba praegu hästi toimivast koostööst. Avatud treeninguid rahastatakse Hiiu maavalitsuse kaudu Tervise Arengu instituudi toetusest.Treenima julgustab Coop Hiiumaa, kes loosib kõigi Käina ja Hiiu valla algajate treeningutel osalejate vahel viis sooduskupongi 5protsendilise ühekordse soodustusega kasutamiseks Coop Hiiumaa kauplustes.

Liina Siniveer

Hiiu valla ennetustöö spetsialist

