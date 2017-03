Valdade ühinemine: jää liigub

Hiiumaa valdade ühinemisprotsess jätkub – toimunud on nelja omavalitsuse kokkusaamine, käivad läbirääkimised ja aprillis tuleb rahvaküsitlus.

Eelmisel neljapäeval kohtusid Käinas Hiiumaa nelja omavalitsuse esindajad, et selgitada, kuidas edeneb protsess, mille lõpptulemusena võiks sügisest Hiiumaale jääda ainult üks vald.





Autor: Peep Lillemägi

Sildid: läbirääkimised, üks vald, valdade ühinemine