Vald tõi päevakorrale Kärdla keskväljaku uuendamise

Internetti on ilmunud uhked pildid sellest, milline võiks välja näha Kärdla keskväljak. Lisatud on selgitus, et 1. märtsil toimus esimene arutelu keskväljaku naaber­kinnisasjade omanikega ideekavandi ja selle elluviimise teemal.Mis täpselt ja millal toimuma hakkab, selgitas maakonna­lehele Hiiu vallavanem Reili Rand. Vallavanem ütles, et Kärdla keskväljaku uuendamisel tuginetakse arhitektuuri­konkursi võitnud ideekavandile “Kärrdal”.





Autor: Peep Lillemägi repro

Sildid: keskväljak, uuendamine