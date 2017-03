Uus leivamaja lõpuks ometi valmis

Helja Kaptein

Uue leivamaja avamisel rõhutas Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons, et maja üksi ei ole midagi ja seinad leiba ei küpseta, sestap on kõige tähtsamad töötajad. Tema sõnum neile oli, et iga toidu sisse tuleks panna tükike oma südamest ja hingest.Uue leivamaja avapidu korraldati vana leivatööstuse ruumides, kus leiba tehtud üle 60 aasta ja mis nüüd seisab lammutamise ootel.





Uue leivamaja avamisel rõhutas Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons, et maja üksi ei ole midagi ja seinad leiba ei küpseta, sestap on kõige tähtsamad töötajad. Tema sõnum neile oli, et iga toidu sisse tuleks panna tükike oma südamest ja hingest.Uue leivamaja avapidu korraldati vana leivatööstuse ruumides, kus leiba tehtud üle 60 aasta ja mis nüüd seisab lammutamise ootel.

