Uued tuuled Hiiumaa spordis

Ikka leiab põhjendusi, miks mitte jooksma või jalutama minna, alates valet värvi tossudest kuni kehva ilmani. Õnneks annavad uuringud siiski kinnitust, et liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste arv on jätkuvalt kasvutrendis.

Küll aga teevad üha rohkem muret Eesti laste liikumis­harjumused. Uuringud näitavad, et minimaalse normi ehk tunnise päevase aktiivsuse täidab vaid alla 20 protsendi lastest.

Hiiumaa numbrid on lootust­andvad. Spordiregistri andmetel tegeleb spordiga 1145 hiidlast, neist noori ehk 19aastased ja nooremad, 544. Need on inimesed, kes osalevad ametlikult meie spordiklubide tegevuses, neile lisanduvad veel liikumisharrastajad.

Kuigi sport baseerub Eestis suuresti omaalgatuslike spordi­ühenduste tegevusel, on riigi ja kohalike oma­valitsuste ülesandeks spordi harrastamiseks sobivate tingimuste ja eelduste loomine.

Kurvastusega pean tõdema, et Hiiu valla sporditaristu on Hiiumaal kõige kehvemas olukorras. Kui Kõrgessaare vaba aja keskuses on olud paremad, siis Kärdlas ei ole sportimisvõimalustesse aastaid investeeritud. Seda iseloomustab tõik, kus Mängude Majas puhuva tuule tõttu trennis külm alatihti naha vahele poeb.

Tänuväärse panuse sporti­misvõimaluste mitmekesistamisse on andnud kodanikuühendused. MTÜ Round Table Kärdla algatusel renoveeriti täielikult Mängude Maja jõusaal ning MTÜ Hiiumaa Jõualade ja Rühmatreeningute seltsi eestvedamisel on soetatud rühmatreeningute varustust. Alanud kevad­suvel tehakse MTÜ Hiiumaa Jooksu­grupp algatusel ettevalmistustöid esimese välijõusaali rajamiseks Kärdlasse. Mul on hea meel, et Hiiumaa tublid spordisõbrad on oma südameasjaks võtnud meie kõigi liikumisvõimaluste parandamise.

Rajame spordihalli

Hiiumaa on ka ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. On selge, et ka Kärdla vajab korralikke sportimis­võimalusi – olemasolevad võimlad on väga kehvas seisukorras ning investeerimis­vajadused ebamõistlikult suured. Arvestades seejuures, et ruumid on väikesed ning neisse ei suudeta juba praegu mahutada kõiki tegevusi, näiteks puudub normaalmõõtmetega korvpalliväljak.

Tulenevalt eelnevast oleme vallavalitsusega seisukohal, et enam ei ole mõistlik suunata vahendeid olemas­olevate spartalike tingimustega hoonete parandamisse, vaid suunata fookus uue spordikeskuse rajamisse. See omakorda võimaldaks vabaneda praeguste kulukate hoonete ülalpidamisest.

Hiiu valla arengukava seab eesmärgiks rajada Kärdlasse Hiiumaa spordihall. Valla­valitsus on astumas selles suunas esimesi konkreetseid samme. Algatatud on detail­planeering Põllu 27 maaüksusele kaasaegse spordi­keskuse rajamiseks. Uue spordi­keskuse rajamisega ei soovi me kuidagi konkureerida olemasoleva taristuga, mis maakonnas olemas, vaid luua kõigile juurde täiendavad võimalused. Planeerimisel on oluline säilitada kaine mõistus – uue spordihoone püsikulud ei tohi minna maksma rohkem, kui olemasolevate ülalpidamine ja valla rahaline koormus peab pigem vähenema.

Selleks, et kogukonda kaasates leida meie ootustele ja võimalustele vastav parim lahendus, ootan kõiki huvilisi Hiiu vallavalitsuse ja SA Hiiumaa spordikool koostöös toimuvale seminarile “Hiiumaa spordielu tulevikust” juba homme, laupäeval algusega kell 10.40 Hiiumaa gümnaasiumis. Lisainfo Hiiu valla koduleheküljel (www.hiiuvald.ee).

Reili Rand

Hiiu vallavanem

