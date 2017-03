Üliõpilane Benjamin Hog uurib alvarite taastamise mõju

Harda Roosna

Toulouse ülikooli “Inimene ja bio­sfäär” eriala üliõpilane Benjamin Hog (22), kes elab Prantsus­maal Rhônes´is, tuli Hiiumaale oma magistritööd kirjutama.“Minu huvi polnud mitte niivõrd tutvuda looduskaitse­süsteemiga, vaid näha, kuidas Põhjamaade inimesed igapäevaselt loodusega koos­kõlas elavad,” selgitas Benjamin Hog.





Sildid: alvarid, Benjamin Hog, biosfäär