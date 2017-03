Üleveonumbrid muudkui kasvavad

Esialgsetel andmetel teenindas TS Laevad veebruarikuus mandri ja suursaarte vahelises liinilaevaliikluses kokku 108 048 reisijat ja 49 325 sõidukit. Seda on ligi 3000 reisijat ja 40 sõidukit enam kui kuu aega varem.

Hiiumaa liinil reisis sel perioodil 25 220 reisijat ja veeti üle 11 609 sõidukit, nendest 36 protsenti olid püsielanikud ja 44 protsenti püsielanike ja Hiiumaa ettevõtete sõidukid.

Mullu veebruaris veeti Rohuküla–Heltermaa liinil 22 788 reisijat ja 10 662 sõidukit ehk 2400 reisijat ja 900 sõidukit vähem kui lõppenud kuul.

Mandri ja Muhumaa vahet reisis veebruaris 82 828 inimest, kellest 27 protsenti olid püsielanikud. Veebruaris teenindati Virtsu–Kuivastu liinil 37 716 sõidukit, millest 32 protsenti kuulusid püsielanikele või Muhumaa ja Saaremaa ettevõtetele.

Mullu veebruaris reisis Virtsu–Kuivastu liinil 70 738 reisijat ja 33 702 sõidukit, kasv 12 000 reisijat ja 4000 sõidukit.

Hiiumaa liinil teenindavad reisijaid parvlaev Leiger ja Regula. Suure tõenäosusega võtab TS Laevad järgmisel nädalal Türgi laevatehases Sefine vastu parvlaeva Tiiu ning see asub Eesti poole teele.

Mandri ja Muhumaa vahelisel liinil on töös parvlaevad Tõll ja Hiiumaa. Poolas valmiv parvlaev Piret väljus teisipäeval merekatsetustele, mis kestavad kolm kuni viis päeva.

HARDA ROOSNA

