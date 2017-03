Tiiu jõuab enne kui Piret?

Autor: Harda Roosna TS Laevad teatel möödusid edukalt nädalavahetusel Poola Remontowa laevatehases toimunud parvlaeva Piret merekatsetused. “Merekatsetused on möödunud produktiivselt. Enamus süsteeme on testitud ning suuri tagasilööke pole olnud, märkusi on ikka, aga selleks katsed ongi ning tehas üritab neid jooksvalt kõrvaldada,” ütles TS Laevad projektijuht Virgo Saul reedel BNSile.

Pärast merekatsetusi kulub veel kuu-poolteist laeva lõpliku valmimiseni.

Türgis Sefine laeva­tehases valmiv parvlaev Tiiu asub TS Laevad andmetel Eesti poole teele loodetavasti nädala teises pooles. Suur osa Tiiu meeskonnast on Türgis juba kohal ja valmis laevaga Eesti poole teele asuma. Laeva toob Eestisse kapten Guldar Kivro.

Kui kaua sõiduks kulub, TS Laevad ennustada ei soovi, kuna see sõltub väga palju ilmast. Parvlaeva Leiger puhul prognoositi mullu sügisel, et reisiks Türgist Eestisse kulub minimaalselt 21 päeva. Tegelikult venis sõit tormide tõttu 34 päeva pikkuseks.

Tiiu, mis hakkab sõitma mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil on 114 m pikkune ja 19,7 m laiune. Laev mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot ning kahel tekil on istekohti kokku 700 reisijale.

Sildid: laevatehas, parvlaev, TS Laevad