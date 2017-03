Tiiu asus taas koduteele

Ricardo Martins

Ricardo Martinsi fotol FB grupis Praamid.ee seisab parvlaev Tiiu veel Lissaboni sadamas, kus see viibis nädala tormivarjus. Eile võttis Tiiu kursi otse üle Biskaia lahe Bresti sadamasse.TS Laevad andmetel oodati Lissaboni sadamas soodsamaid ilmaolusid. Tormi ajal olid ookeanil kuni 7meetrised lained, Tiiu aga on disainitud sõitma kuni 2,5 meetri kõrguste lainetega. Tormivarjus oldud nädala jooksul tegi meeskond parvlaeva ettevalmistus- ja hooldustöid. “Meil on laeval iga päev tööpäev. Näiteks tuleb laevalt sool maha pesta, et pikas perspektiivis vältida rooste tekkimist. Samuti paigaldame laevale ohutussilte ning valmistame ette dokumentatsiooni. Ka saame tegeleda masinaruumi hooldamise ja suurpuhastusega,” kirjeldas Tiiu kapten Guldar Kivro tööülesandeid. Eestisse loodetakse jõuda aprilli lõpuks.