Tiina tantsijad naasid laureaaditiitliga

Tiina Kaev

Palun oota...

Nädalavahetusel võtsid Raplas oma­vahel mõõtu võimlejad üle Eesti. Tt-stuudio I rühm saavutas laureaaditiitli neljanda vanuseastme liikumisrühmade kategoorias.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Tiina Kaev



Palun oota... Nädalavahetusel võtsid Raplas oma­vahel mõõtu võimlejad üle Eesti. Tt-stuudio I rühm saavutas laureaaditiitli neljanda vanuseastme liikumisrühmade kategoorias. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: laureaat, Tt-stuudio, võimlemisfestiva