Talgukevad Hiiumaal sai avalöögi!

Kui Teeme Ära! pressi­teade potsatas minu arvutisse kell 9.45, siis esimesed talgud Hiiumaal said registreeritud juba kell 10.16 – Jausa küla talgud, eestvedajaks ja talgujuhiks Jüri Preobraženski.

On siiralt hea meel, et Jausa külas on käivitumas seltsitegevus ja parim moodus kogukonda liita ongi koostöö oma inimestega ja oma küla heaks.





Sildid: Jausa, talgud