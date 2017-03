Tähistasime veebruarikuu tähtpäevi

Päevatoa pere tähistas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva Emmaste vaba aja keskuses 23. veebruaril. Seekord olid meie külalisteks noortekeskuse töötajad. Esmalt õnnitlesime Emmaste avatud noortekeskust esimese tähtpäeva, kümne tegevusaasta täitumise puhul ja soovisime jätkuvat meeldivat koostööd. Noorsootöötaja Kristel Pisa oli meile ette valmistanud huvitava viktoriini Eesti kohta, küsimusi oli seinast-seina: ajaloosündmuste, rahvuskala, aasta looma, linnade, vapi motiivi, geograafia, UNESCO pärandi jms kohta. Oli ka küsimusi, mille õiged vastused saime teada viktoriini korraldaja käest. Aga targemaks saime!

Seejärel saime tuttavaks Emmaste avatud noortekeskuses vabatahtlikuna töötava Anton Kovacikuga. Noormees on tulnud siia aastaks Slovakkiast.

End tutvustades ütles Anton Kovacik: “Mina ei räägi eesti keelt!”, aga ometi ta tegi seda! Seejärel kontrollis ta meie teadmisi Slovakkiast, kahjuks olid need kesised. Ühises kohvilauas saime pisut vestelda ka vene keele abil.

Meie lapselastel on vedanud, et siin on selline sümpaatne, rõõmsameelne vabatahtlik.

Nurste piirkonna eakad andsid teada, et nemad tähistasid ühiselt rahvakalendri tähtpäeva, peetripäeva ja vastlapäeva hernesupi ja vastlakuklitega.

Aimi Pruul

Autor: Kersti Simsalu Päevatoa pere tähistas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva Emmaste vaba aja keskuses 23. veebruaril. Seekord olid meie külalisteks noortekeskuse töötajad. Esmalt õnnitlesime Emmaste avatud noortekeskust esimese tähtpäeva, kümne tegevusaasta täitumise puhul ja soovisime jätkuvat meeldivat koostööd. Noorsootöötaja Kristel Pisa oli meile ette valmistanud huvitava viktoriini Eesti kohta, küsimusi oli seinast-seina: ajaloosündmuste, rahvuskala, aasta looma, linnade, vapi motiivi, geograafia, UNESCO pärandi jms kohta. Oli ka küsimusi, mille õiged vastused saime teada viktoriini korraldaja käest. Aga targemaks saime!

Seejärel saime tuttavaks Emmaste avatud noortekeskuses vabatahtlikuna töötava Anton Kovacikuga. Noormees on tulnud siia aastaks Slovakkiast.

End tutvustades ütles Anton Kovacik: “Mina ei räägi eesti keelt!”, aga ometi ta tegi seda! Seejärel kontrollis ta meie teadmisi Slovakkiast, kahjuks olid need kesised. Ühises kohvilauas saime pisut vestelda ka vene keele abil.

Meie lapselastel on vedanud, et siin on selline sümpaatne, rõõmsameelne vabatahtlik.

Nurste piirkonna eakad andsid teada, et nemad tähistasid ühiselt rahvakalendri tähtpäeva, peetripäeva ja vastlapäeva hernesupi ja vastlakuklitega.

Aimi Pruul

Sildid: eakad