Süüta küünal küüditatute mälestuseks

Laupäeval, 25. märtsil möödub 67 aastat 1949. aasta suurküüditamisest. Nagu igal aastal, nii ka seekord kogunevad veel elus olevad küüditatud ja nende omaksed mälestusüritustele üle kogu Eesti. Tallinnas Vabaduse platsil võidusamba juures kell 17 algaval mälestus­tseremoonial kõneleb justiitsminister Urmas Reinsalu, asetatakse pärjad ja süüdatakse küünlad. Taas saab näha projektsiooni 32 000 inimese nimega, keda märtsiküüditamine otseselt puudutas.

Hiiumaal on aastate jooksul kujunenud välja omad traditsioonid. Lühike vaikusehetk Lehtmas koos lillede asetamise ja küünalde süütamisega toimub päeval

kell 12. Õhtupoolikul kell 17 on Kärdla kirikus lühike mälestuspalvus ja seejärel süütame küünlad teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste monumendi jalamil.

Aastate jooksul on meil olnud palju abilisi nii oma­valitsustest kui maavalitsusest. Asendamatud abilised on naiskodukaitsjad koos kodutütarde ja noorkotkastega. Oleme neile kõigile tänulikud ja ootame selgi korral rohket osavõttu. Polegi oluline isiklikult kohale tulla, palume vaid süüdata aknal küünal. Tähtsaim on teadmine, et kedagi ega midagi pole unustatud ja tehakse kõik selleks, et olnu ei korduks.

HELVE-ESTA SILLAMAA

MTÜ Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühing, juhatuse liige

